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Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 15:43
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Новый резонатор повысит эффективность беспроводной связи

Coupled Shear SAW
Ученые из Университета науки и технологии Китайской академии наук разработали новый тип резонатора поверхностных акустических волн (SAW), который может преодолеть препятствия в высокочастотной беспроводной связи. Новый резонатор, названный Coupled Shear SAW (CS-SAW), позволяет использовать два коэффициента связи для более эффективного преобразования электрической и механической энергии.
Новый резонатор повысит эффективность беспроводной связи

© Ferra.ru

Исследователи достигли высоких показателей электромеханической связи, что позволяет использовать резонатор на частотах выше 3 ГГц, а также получить высокий коэффициент качества и высокую чувствительность. Это открывает новые возможности для различных устройств, включая широкополосные фильтры, резонаторы с возможностью настройки и высокочувствительные сенсоры.

Результаты исследования опубликованы в IEEE Electron Device Letters. Эта работа не только позволяет преодолеть традиционные ограничения SAW технологии, но и открывает новый путь для развития аккустических устройств в области высокочастотной связи.

Новый резонатор повысит эффективность беспроводной связи
© Zuo et al.