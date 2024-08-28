Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2024, 22:20
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Новый робот Berkeley Humanoid усовершенствует исследования в робототехнике

В области управления и навигации
Ученые из Университета Калифорнии в Беркли представили новый робототехнический платформу Berkeley Humanoid, предназначенную для улучшения исследований в области управления и навигации роботов-гуманоидов. Платформа была описана в статье на сервере arXiv и призвана преодолеть недостатки существующих робототехнических платформ.
Новый робот Berkeley Humanoid усовершенствует исследования в робототехнике

© Ferra.ru

Berkeley Humanoid отличается высокой производительностью, прозрачными низкоуровневыми актуаторами и передаточными механизмами, а также невысокой стоимостью. Робот обладает компактными и легкими механическими и электрическими компонентами, что делает его доступным для исследовательских лабораторий.

Платформа успешно прошла тесты, демонстрируя способность выполнять различные задачи передвижения, включая ходьбу по разным типам местности и прыжки на одной и двух ногах. Ученые из UC Berkeley намерены продолжить разработку, добавив манипуляторы и сенсоры для расширения возможностей исследования.

Berkeley Humanoid предоставляет новые перспективы для академических исследований и может стать важным инструментом для разработки и проверки алгоритмов управления роботами.

Новый робот Berkeley Humanoid усовершенствует исследования в робототехнике
© arXiv