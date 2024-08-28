Новый робот Berkeley Humanoid усовершенствует исследования в робототехнике

Berkeley Humanoid отличается высокой производительностью, прозрачными низкоуровневыми актуаторами и передаточными механизмами, а также невысокой стоимостью. Робот обладает компактными и легкими механическими и электрическими компонентами, что делает его доступным для исследовательских лабораторий.

Платформа успешно прошла тесты, демонстрируя способность выполнять различные задачи передвижения, включая ходьбу по разным типам местности и прыжки на одной и двух ногах. Ученые из UC Berkeley намерены продолжить разработку, добавив манипуляторы и сенсоры для расширения возможностей исследования.

Berkeley Humanoid предоставляет новые перспективы для академических исследований и может стать важным инструментом для разработки и проверки алгоритмов управления роботами.