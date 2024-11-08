Новый робот будет собирать космические телескопы на орбите

Задача создания более мощных телескопов требует использования крупных зеркал, которые становятся всё сложнее запускать внутри ракет. Поэтому ученые предлагают строить такие телескопы в космосе с помощью роботов. Новое исследование сосредоточено на роботе с семью степенями свободы, который будет способен собирать телескопы и другие космические объекты, такие как космические станции.

Концепция робота, известного как E-Walker, направлена на устранение ограничений традиционных манипуляторов, таких как Canadarm на Международной космической станции. E-Walker будет работать автономно и способен перемещаться по орбите, собирая зеркала и другие компоненты.