Новый робот будет собирать космические телескопы на орбите

Новый робот будет собирать космические телескопы на орбитеУченые предложили концепцию робота
© Ferra.ru
Задача создания более мощных телескопов требует использования крупных зеркал, которые становятся всё сложнее запускать внутри ракет. Поэтому ученые предлагают строить такие телескопы в космосе с помощью роботов. Новое исследование сосредоточено на роботе с семью степенями свободы, который будет способен собирать телескопы и другие космические объекты, такие как космические станции.
Концепция робота, известного как E-Walker, направлена на устранение ограничений традиционных манипуляторов, таких как Canadarm на Международной космической станции. E-Walker будет работать автономно и способен перемещаться по орбите, собирая зеркала и другие компоненты.
Исследования показывают, что роботы смогут собирать модульные зеркала для телескопов, такие как предложенный гипотетический Large Aperture Space Telescope (LAST), который будет иметь зеркало диаметром 25 метров. Для сборки такого телескопа роботы будут использовать многочисленные модули и работать с двумя космическими кораблями, которые будут поддерживать их задачи.