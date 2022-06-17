Новый робот-оригами сможет доставлять лекарства прямо к нужным органам

Сообщается, что робот является беспроводным. При этом его размеры не превышают таковые у горошины. Управляется же девайс при помощи специальных магнитных полей — таким образом робот способен перемещаться как по поверхности целевого органа, так и внутри жидкостей.

Учёные рассказали, что планируют оборудовать своё изобретение камерами и другими инструментами для диагностики внутри организма.

Отметим, что проблема создания точечного лекарства достаточно активно изучается специалистами по всему миру в течение последних лет. Связано это с тем, что прицельная доставка веществ к определённому больному органу способна сократить вредное влияние препаратов на организм в целом.