Наука и технологии
Опубликовано 25 октября 2024, 22:38
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Новый робот поможет парализованным людям ходить без посторонней помощи

WalkON Suit F1
Ученые из Корейского института передовых технологий (KAIST) представили нового робота WalkON Suit F1, который позволяет парализованным людям надевать его прямо из инвалидной коляски без посторонней помощи.
Новый робот поможет парализованным людям ходить без посторонней помощи

© Ferra.ru

WalkON Suit F1 разработан под руководством профессора Кёнчжула Конга, который занимается созданием подобных устройств с 2015 года. Разработка предназначенс для людей с наиболее тяжелыми формами паралича и значительно улучшает качество жизни пользователей. Он может самостоятельно подходить к своему владельцу и обеспечивать поддержку, позволяя ему сохранять равновесие и передвигаться без необходимости опоры.

Технологические усовершенствования, примененные в WalkON Suit F1, включают улучшенную систему управления балансом, а также возможность использования обеих рук в вертикальном положении. Это особенно важно для пользователей, которым необходимо выполнять повседневные задачи.

Профессор Конг отметил, что WalkON Suit является достижением в области технологий для людей с ограниченными возможностями.

Новый робот поможет парализованным людям ходить без посторонней помощи

© The Korea Advanced Institute of Science and Technology