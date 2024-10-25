Новый робот поможет парализованным людям ходить без посторонней помощи

WalkON Suit F1 разработан под руководством профессора Кёнчжула Конга, который занимается созданием подобных устройств с 2015 года. Разработка предназначенс для людей с наиболее тяжелыми формами паралича и значительно улучшает качество жизни пользователей. Он может самостоятельно подходить к своему владельцу и обеспечивать поддержку, позволяя ему сохранять равновесие и передвигаться без необходимости опоры.

Технологические усовершенствования, примененные в WalkON Suit F1, включают улучшенную систему управления балансом, а также возможность использования обеих рук в вертикальном положении. Это особенно важно для пользователей, которым необходимо выполнять повседневные задачи.

Профессор Конг отметил, что WalkON Suit является достижением в области технологий для людей с ограниченными возможностями.