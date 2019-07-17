Новый робот-пожарный научился тушить пожары пиротехникой

Автором новой технологии стал изобретатель Владимир Захматов. Еще во времена аварии на Чернобыльской АЭС он задумался о том, что для тушения пожаров можно использовать пиротехнические заряды. Если пользоваться таким методом, то огнетушитель не пускает струю пены, а как бы выбрасывает ее импульсами, в виде шквалов и вихрей.

“У нас создается очень большой по площади фронт, этот фронт сразу накрывает горящую поверхность и, например, за одну секунду маленький огнетушитель тушит один квадратный метр, а залп из установки из 10 стволов тушит одну тысячу и более квадратных метров за одну секунду”, — заявил изобретатель.

В Эстонии только за последний год, согласно официальной статистике, погибло около 50 человек в результате пожаров. В общей же сложности на телефон пожарных служб в стране поступило более 25 тыс вызовов.