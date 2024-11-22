Новый робот ZRob научился играть на барабанах с помощью ИИ

Опубликовано 22 ноября 2024, 17:041 мин.
Новый робот ZRob научился играть на барабанах с помощью ИИОн способен играть уникальные ритмы и учиться на опыте
Новый робот ZRob, разработанный в Университете Осло, не только играет на барабанах, но и учится, слушая и адаптируя свои движения. В отличие от обычных роботов, ZRob использует искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации своих движений и создания уникальных ритмов, недоступных человеку.
© Ferra.ru
Особенность робота заключается в его гибкости: его рука оснащена пружинами, что позволяет ей двигаться с точностью, похожей на человеческий запястье. Это помогает ZRob адаптироваться к динамике игры, точно ударяя по барабану в нужный момент. Когда несколько таких роботов играют вместе, они создают ритмы, которые невозможно воспроизвести человеку.
Создатель ZRob, Моджтаба Карбаси, разработал робота в рамках своей диссертации в Центре междисциплинарных исследований ритма, времени и движений Университета Осло. Вдохновленный биомеханикой человека, Карбаси применил уникальный подход для разработки робота, который сочетает в себе два сенсора: слух и способность определять положение своей руки.