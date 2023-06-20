Новый российский алгоритм позволит сохранить редкие растения

Специалисты из Южного федерального университета разработали алгоритм, рассчитывающий оптимальную среду для роста редких растений, занесенных в Красную книгу. Свою разработку ученые представили в журнале Horticulturae.

Алгоритм подбирает нужные регуляторы роста, их концентрации и минеральные основы питательных сред для выращивания микроклонов организмов «в пробирке» — зачастую единственного способа их сохранить.

По мнению разработчиков, их алгоритм точен и удобен в использовании, что позволит ученым минимизировать путаницу в подборе концентраций и, соответственно, добиваться лучших результатов экспериментов.