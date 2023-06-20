Новый российский алгоритм позволит сохранить редкие растения

Новый российский алгоритм позволит сохранить редкие растенияОн позволяет точно рассчитать необходимую среду
Российские исследователи создали алгоритм, помогающий ученым правильно рассчитать условия для выращивания «в пробирке» микроклонов краснокнижных растений.
Специалисты из Южного федерального университета разработали алгоритм, рассчитывающий оптимальную среду для роста редких растений, занесенных в Красную книгу. Свою разработку ученые представили в журнале Horticulturae.
Алгоритм подбирает нужные регуляторы роста, их концентрации и минеральные основы питательных сред для выращивания микроклонов организмов «в пробирке» — зачастую единственного способа их сохранить.
По мнению разработчиков, их алгоритм точен и удобен в использовании, что позволит ученым минимизировать путаницу в подборе концентраций и, соответственно, добиваться лучших результатов экспериментов.