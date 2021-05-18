Наука и технологии
Сегодня в 12:28
Новый российский авианосец обойдётся в более 500 миллиардов рублей
Это всё ещё дешевле, чем аналог из США
В сети появилась информация о том, что строительство нового российского авианосца может обойтись в полтриллиона рублей. Это стало известно со слов члена Морской коллегии при правительстве Владимира Поспелова.
При этом он уточнил, что во время проектирования и создания столь крупных объектов, всегда имеется шанс выйти за предусмотренную сумму на 10-20%, пишет РИА Новости. Но даже в таком случае речи не может идти об увеличении стоимости в несколько раз. Иначе в таком случае проект может уйти в долгострой на многие годы, заключил Поспелов.
Специалист отметил, что отечественное решение должно оказаться дешевле американского аналога. При этом также возможно уменьшение размеров в сравнении с кораблями Соединённых Штатов.