Новый российский авианосец обойдётся в более 500 миллиардов рублей

При этом он уточнил, что во время проектирования и создания столь крупных объектов, всегда имеется шанс выйти за предусмотренную сумму на 10-20%, пишет РИА Новости. Но даже в таком случае речи не может идти об увеличении стоимости в несколько раз. Иначе в таком случае проект может уйти в долгострой на многие годы, заключил Поспелов.

Специалист отметил, что отечественное решение должно оказаться дешевле американского аналога. При этом также возможно уменьшение размеров в сравнении с кораблями Соединённых Штатов.