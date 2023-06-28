Новый российский дрон-камикадзе будет запускаться из тубуса

Разработанный опытно-конструкторским бюро «Беспилотного авиастроения» дрон-камикадзе самолетного типа «Вектор-120» будет запускаться из переносного тубуса, находящегося у бойца в амуниции.

Беспилотник сможет стартовать из любого положения — солдат может взять тубус как гранатомет и осуществить запуск аппарата из окна дома, окопа, капонира или леса. Тубус можно не очень бережно, отмечают разработчики. Длина тубуса составляет 90 сантиметров, диаметр — десять, а вес вместе с боеприпасом — 2,8 килограмма.

Аппарат будет отстреливаться без видимого дыма, вылетать на определенное расстояние от пусковой установки, раскладывать крылья и выполнять полетное задание, рассказали в ОКБ. В разложенном виде размах крыльев «Вектора-120» составляет 1,2 метра. Максимальная скорость дрона — около 200 километров в час. Планируемое полетное время беспилотника — около 30 минут, чего, по мнению разработчиков, вполне достаточно для выполнения боевой задачи.

Предполагается, что дрон-камикадзе будет поражать легкобронированную технику — БМП, БТР и бронеавтомобили — а также живую силу противника. При точном и качественном управлении хороший оператор сможет вогнать дрон в верхнюю защиту моторного отсека и у танка, считают инженеры

Вес боевой части дрона составит от 220 до 250 грамм. Этого, подчеркивают в «Беспилотном авиастроении», вполне достаточно чтобы превышать поражающий эффект от гранат РГД-5, Ф-1 или составлять конкуренцию выстрелу РПГ-7. Сменная боевая часть может быть начинена шрапнелью.

Начать летные испытания «Вектора-120» планируют в 2024 году.