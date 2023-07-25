Новый российский электропоезд будет работать по принципу «тяни-толкай»

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) разрабатывает новую платформу пассажирских поездов, использующую ранее не применявшуюся в России технологию push-pull («тяни-толкай»), заявил генеральный директор компании Кирилл Липа.

Это решение предполагает, что в последнем или первом вагоне стоит кабина машиниста, которая управляется локомотивом. Таким образом, локомотив либо тянет, либо толкает, поясняет топ-менеджер. Поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива, подчеркнул глава ТМХ.

Новая платформа задумывается как конструктор — что закажут внутри, то и поставит производитель. По словам Липы, это связано с тем, что компания выходит на глобальные рынки, где традиционно разрабатывается приспосабливаемый под тендер любой страны продукт. В России же, отметил специалист, под каждый тендер РЖД или метро специально разрабатывался новый электропоезд.

Новая технология рассчитана на пригородные поезда, но использовать платформу можно и для поездов дальнего следования. Платформенное решение может быть реализовано либо в виде электропоезда, либо в виде дизельпоезда, либо в виде дизельэлектропоезда. Пока продукт, отметил Липа, делается для российской ширины колеи в 1520 миллиметров, но он рассчитан и на «узкую» колею в 1435 миллиметров.