Новый российский истребитель получит «полтора двигателя»

В России разрабатывают комбинированную силовую установку для истребителя короткого взлета и вертикальной посадки. Об этом рассказали специалисты рыбинского «Сатурна» и Сибирского научно-исследовательского института авиации в «Военно-промышленном курьере».

Демостратор такой установки был успешно испытан еще в 80-х годах в ярославской области в Рыбинске. Установка создана на основе турбореактивного двухконтурного двигателя с выносным модулем турбореактивного двигателя, запитанным воздухом второго контура.

Эксперты отметили: «Такой модуль за счет поворотных сопел создает вертикальную тягу, как подъемники на Як-141 (за кабиной), маршевую тягу и может работать в автономном режиме как второй двигатель».

На данный момент самым продвинутым истребителем короткого взлета и вертикальной посадки считается американский F-35B Lightning II. Его производит Lockheed Martin, позаимствовав некоторые технические решения у советского сверхзвукового самолета Як-141.