Новый российский препарат против коронавируса «МИР-19» признали безопасным для приёма

По сообщениям источника со ссылкой на начальника управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарьи Крючко, в мае завершилась первая фаза клинических испытаний, которая показала, что разработка агентства, препарат «МИР-19», не даёт тяжёлых побочных эффектов. По её словам, препарат показал хорошую переносимость и безопасность для использования. Также она отметила, что сейчас идёт вторая фаза клинических испытаний – лечение препаратом «МИР-19» пациентов с коронавирусом. Препарат также показывает безопасность и эффективность.

Источник также отмечает, что по предварительной информации, «МИР-19» – ингаляционный препарат для профилактики коронавируса после контакта с больными. Вдыхать его можно будет даже через маску.

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