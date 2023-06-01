Новый российский протез позволит пользоваться смартфоном

Разработанный в Московском авиационном институте биоэлектрический протез кисти Auxilia позволит владельцу совершать многие ранее недоступные повседневные действия — например, пользоваться устройствами с сенсорными экранами — и чувствовать прикосновение.

Многие протезы рук не адаптированы под мелкую моторику — точные движения, которые люди постоянно выполняют в повседневной жизни: застегивание куртки, открытие банкт, завязывание шнурков.

Для решения этой проблемы в Auxilia используют измерение биомпеданса — сигнала изменения электрического сопротивления между разными точками мышцы предплечья — с помощью специальных электродов. При движении протеза мышцы на предплечье человека сокращаются, а их электрическое сопротивление меняется, объясняет один из разработчиков протеза, студент института № 9 «Общеинженерная подготовка» МАИ Олег Сазонов.

Высокая частота сигнала обеспечивает его помехоустойчивость, что позволяет предотвратит ложные срабатывания и улучшает управляемость протеза. Кроме того, Auxilia использует систему обратной связи — в ней благодаря электроимпульсам человек сможет чувствовать прикосновение. Таким образом, надеются разработчики, устройство позволит пользователям заниматься спортом и работать с цифровыми устройствами, в том числе, печатать на клавиатуре и пользоваться тачскрином.

Опытный образец гипоаллергенного протеза планируется напечатать на 3D-принтере из медицинского пластика в ноябре. Сейчас разработчики находятся в поисках тестировщиков и инвесторов, а также собирают обратную связь от пользователей бионических протезов.