Новый российский разведывательно-ударный вертолёт успешно прошёл испытания

В России завершилась наземная часть испытаний первых четырёх опытных образцов разведывательно-ударного вертолёта Ка-52К «Катран». Об этом рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Теперь компания ведёт переговоры с Минобороны по заключению контракта на проведение опытно-конструкторских работ.

Богинский заявил: «Наземную часть испытаний Ка-52К завершили, продолжения ОКР пока нет. Но с Минобороны и ВМФ продолжаем обсуждать тему "оморячивания" данного вертолета. Всего уже сделано четыре опытных образца. Мы готовы к продолжению ОКР с авиацией ВМФ».

Он подчеркнул, что Ка-52К создается со складывающейся колонкой лопастей для размещения в корабельных ангарах, ограниченных по площади. По словам Богинского, в силу аэродинамики необходимо еще привязывать данные вертолеты к конкретному кораблю.