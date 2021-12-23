Новый российский зенитно-артиллерийский комплекс сможет поражать противника даже в укрытии

Наука и технологии
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Новый российский зенитно-артиллерийский комплекс сможет поражать противника даже в укрытииУправляемыми снарядами
Стало известно, что российский зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация ПРО» сможет уничтожать живую силу противника, находящуюся в укрытии.
Новый российский ЗАК будет оснащаться управляемыми снарядами. Время их подрыва рассчитывается так, чтобы снаряд взорвался в заданной точке траектории.
«Деривация» будет работать в связке с беспилотниками, которые будут проводить разведку и давать целеуказания. Таким образом, снаряды будут взрываться на траектории полёта беспилотника в точке упреждения или над окопом, или за углом здания и т.п.
На одном из полигонов уже прошли предварительные испытания комплекса.
Источник: РИА Новости