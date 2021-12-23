Новый российский зенитно-артиллерийский комплекс сможет поражать противника даже в укрытии

Новый российский ЗАК будет оснащаться управляемыми снарядами. Время их подрыва рассчитывается так, чтобы снаряд взорвался в заданной точке траектории.

«Деривация» будет работать в связке с беспилотниками, которые будут проводить разведку и давать целеуказания. Таким образом, снаряды будут взрываться на траектории полёта беспилотника в точке упреждения или над окопом, или за углом здания и т.п.

На одном из полигонов уже прошли предварительные испытания комплекса.