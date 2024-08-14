Новый сенсор для контроля уровня глюкозы улучшит диагностику диабета

Новое устройство сочетает в себе вставляемый глюкозный биосенсор, флуоресцентный имиджер и алгоритмы машинного обучения. Это решение обещает более надежное и доступное средство для контроля уровня глюкозы в реальном времени.

В отличие от традиционных систем, которые требуют частого прокалывания пальцев, новый сенсор измеряет уровень глюкозы с помощью фосфоресцентного сигнала, который регистрируется через кожу. Система обеспечивает точность даже при небольших смещениях устройства, что особенно важно при физической активности.

Устройство отличается высокой долговечностью: сенсор работает до 12 недель, что снижает частоту его замены и делает систему более экономичной. Это открывает перспективы для широкого применения и потенциально может изменить подход к лечению диабета, улучшая качество жизни пациентов.