Новый сервис NASA показывает снимок, сделанный телескопом "Хаббл" в ваш день рождения

Таким образом космическое агентство решило отметить 30-летний юбилей работы телескопа “Хаббл” на орбите нашей планеты. Для того, чтобы воспользоваться сервисом и увидеть фотографию, сделанную телескопом в день вашего рождения, достаточно ввести на сервисе данные об этом дне: число и месяц.

”Этот телескоп был первым крупным оптическим устройством, размещенным в космосе, и с апреля 1990 года показывает нам невероятные фотографии Вселенной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы уверены, что каждый найдет себе снимок по душе”, — рассказали представители NASA. Помимо просмотра фотографии, на сайте также можно прочитать подробности про объект, который запечатлел телескоп.