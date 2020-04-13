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Новый сервис NASA показывает снимок, сделанный телескопом "Хаббл" в ваш день рождения
Необычный способ отметить день рождения телескопа
Как стало известно, NASA разработала новый сервис, который показывает снимок, сделанный телескопом “Хаббл” в день рождения пользователя.
Таким образом космическое агентство решило отметить 30-летний юбилей работы телескопа “Хаббл” на орбите нашей планеты. Для того, чтобы воспользоваться сервисом и увидеть фотографию, сделанную телескопом в день вашего рождения, достаточно ввести на сервисе данные об этом дне: число и месяц.
”Этот телескоп был первым крупным оптическим устройством, размещенным в космосе, и с апреля 1990 года показывает нам невероятные фотографии Вселенной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы уверены, что каждый найдет себе снимок по душе”, — рассказали представители NASA. Помимо просмотра фотографии, на сайте также можно прочитать подробности про объект, который запечатлел телескоп.