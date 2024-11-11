Новый сезон игры Hamster Kombat несёт риски потери доступа к крипто-кошелькам

Злоумышленники продолжают использовать популярную игру Hamster Kombat для распространения фишинговых атак. Под видом разработчиков нового сезона игры, аферисты начали рассылать приглашения «первыми протестировать» обновления, обещая множество нововведений. Пользователи, не подозревая об угрозе, переходят по ссылкам и теряют личные данные и средства на криптокошельках.

Как сообщила эксперт «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева, киберпреступники пытаются обмануть игроков, предлагая им пройти по фальшивой ссылке, чтобы «получить токены». После перехода на поддельный сайт криптовалютной биржи и подключения кошелька, пользователи рискуют потерять свои накопления, не получив обещанных призов. Несмотря на снижение популярности игры, злоумышленники продолжают регистрировать новые домены и обманывать оставшихся фанатов «тапалки».

Ситуация с проектом вызывает всё большее беспокойство у аналитиков. По словам финансового эксперта Владислава Антонова из BitRiver, игра HMSTR теряет интерес у инвесторов, объёмы торгов падают, а команда не выполняет обещания. Все эти признаки указывают на угасание проекта, и вложения в него связаны с высокими рисками.