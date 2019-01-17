Мошенник погорел на слишком новом шрифте в поддельных документах

Канадский бизнесмен Джеральд Макгой (Gerald McGoey) в процессе банкротства попытался доказать суду, что часть его имущества принадлежит его жене и детям, чтобы эту часть недвижимости не смогли изъять для покрытия долгов.

Макгой предоставил суду документы, к которых эксперты смогли распознать подделку. Всё дело казалось в шрифте Calibri, который был создан в 2004 году, но стал широко распространён только в 2007 году, когда заменил собой Times New Roman в качестве шрифта по умолчанию для Word в офисном пакете Microsoft Office 2007.

Именно этим шрифтом оказался набран документ, якобы датированный 2004 годом. Ещё один документ, датированный 1995 годом, был набран шрифтом Cambria, тоже созданный в 2004 году и распространившийся в 2007 году.