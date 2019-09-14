Новый скоростной катер плавает одинаково хорошо и по поверхности, и под водой

На поверхности катер способен развивать скорость более 30 узлов, что соответствует 55,6 км/ч. Он может преодолевать расстояния до 250 морских миль или 463 километра. Под водой VICTA способен развить скорость до 14,8 км/ч и преодолеть расстояние до 25 морских миль или 46,3 км. В нём можно перевозить до 8 бойцов с экипировкой. Переход в подводное состояние производится за две минуты.

Доставка такого катера может производиться самолетами C-130 Hercules или тяжелыми транспортными вертолетами CH-47 Chinook.