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Новый смертельный вирус повлиял на планы Huawei
В связи с чем компания перенесла ежегодную конференцию
Китайский технологический гигант Huawei был вынужден объявить о том, что компания отложит свою крупнейшую ежегодную конференцию для разработчиков HDC.Cloud в связи с вирусной эпидемией, унесшей уже несколько жизней, в городе Ухань — именно данный скачок заболеваемости новым вирусом вызвал серьезную тревогу на родине компании.
Изначально планировалось, что HDC.Cloud 2020 проведут в Шеньчжене с 11 по 12 февраля 2020 года, но сейчас Huawei приняла решение перенести мероприятие на 27-28 марта 2020 года. Напомним, что прямо сейчас по всей планете озадачены проблемой эпидемии заболеваний коронавирусом в Китае, заразиться которым люди могли от змей. И это вполне реально, учитывая, что многие жители поднебесной зачастую в качестве пищи употребляют змей и прочих диких животных.
HDC.Cloud — крупнейшая ежегодная конференция для разработчиков от Huawei. Данное мероприятие проходит на регулярной основе уже многие годы.