Новый смертельный вирус повлиял на планы Huawei

Изначально планировалось, что HDC.Cloud 2020 проведут в Шеньчжене с 11 по 12 февраля 2020 года, но сейчас Huawei приняла решение перенести мероприятие на 27-28 марта 2020 года. Напомним, что прямо сейчас по всей планете озадачены проблемой эпидемии заболеваний коронавирусом в Китае, заразиться которым люди могли от змей. И это вполне реально, учитывая, что многие жители поднебесной зачастую в качестве пищи употребляют змей и прочих диких животных.