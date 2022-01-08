Новый снимок китайского лунохода опроверг слухи о жизни на Луне

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Новый снимок китайского лунохода опроверг слухи о жизни на ЛунеАппарат снял большой камень
В конце ноября 2021 года китайский луноход «Юйту-2» при исследовании кратера Фон Карман на удалении 80 метров обнаружил некий предмет кубической формы. После опубликования снимков появились предположения о жизни на Луне, а об объекте говорили, что обнаружена «таинственная хижина».
Специалисты Национального космического управления Китая отправили луноход для исследования объекта, по расчётом он должен был добраться до него через 2-3 месяца. Но «Юйту-2» преодолел это расстояние за месяц и сфотографировал «хижину».
Это, как и предполагали учёные, — большой валун. Находка опровергла все предположения об обитаемости Луны, связанные с «таинственным» объектом.
Источник: TJ