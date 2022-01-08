Новый снимок китайского лунохода опроверг слухи о жизни на Луне

Специалисты Национального космического управления Китая отправили луноход для исследования объекта, по расчётом он должен был добраться до него через 2-3 месяца. Но «Юйту-2» преодолел это расстояние за месяц и сфотографировал «хижину».

Это, как и предполагали учёные, — большой валун. Находка опровергла все предположения об обитаемости Луны, связанные с «таинственным» объектом.