Новый совместный подводный кабель Google и Facebook объединит сразу 6 стран

Наука и технологии
Сегодня в 09:22
Новый совместный подводный кабель Google и Facebook объединит сразу 6 странА его длина превышает 10 тыс км
Сразу два IT-гиганта — Google и Facebook — начали работу над очередным совместным проектом. На этот раз речь идёт о прокладке подводного интернет-кабеля, объединяющего сразу несколько стран.
Назвать этот кабель решили Apricot. Его общая протяжённость — 12 тыс км, сообщает Business Insider. С его помощью корпорации соединят Сингапур, Японию, Гуам, Филиппины, Тайвань и Индонезию.
Стоит отметить, что Apricot является третьим совместным проектом Facebook и Google в данном направлении. До этого они уже занимались прокладкой Echo и Bifrost, которые к 2023 и 2024 годам должны будут протянуться от Северной Америки до Индонезии и Сингапура.
Напомним, что представители Facebook объясняли создание системы подводных интернет-кабелей тем, что они помогут в дальнейшем удовлетворить растущий спрос на 4G, 5G и широкополосный доступ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.