Новый совместный подводный кабель Google и Facebook объединит сразу 6 стран

Стоит отметить, что Apricot является третьим совместным проектом Facebook и Google в данном направлении. До этого они уже занимались прокладкой Echo и Bifrost, которые к 2023 и 2024 годам должны будут протянуться от Северной Америки до Индонезии и Сингапура.

Напомним, что представители Facebook объясняли создание системы подводных интернет-кабелей тем, что они помогут в дальнейшем удовлетворить растущий спрос на 4G, 5G и широкополосный доступ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.