Новый способ беспроводной зарядки позволит заряжать устройства в кармане

MRWPT, хотя и является пионерским концептом, имеет ограничения, связанные с требованиями к расположению приемника. Новая технология ERWPT использует монопольные свойства электрических зарядов, что дает ей преимущество над методами, основанными на магнитном поле.

Новая технология позволяет передавать мощность до 50 Вт на расстояние до 2 метров с КПД 46%, независимо от расположения устройства. Это значительно превосходит результаты, достигнутые с помощью магнитного резонанса.

Ключевым элементом является улучшенная физическая структура передатчика и приемника, которая позволяет оптимизировать электрический резонанс и эффективно передавать энергию. Новая система также позволяет одновременно заряжать несколько устройств без снижения эффективности.