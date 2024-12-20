Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2024, 23:11
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Новый способ беспроводной зарядки позволит заряжать устройства в кармане

И не только
Ученые из Университета науки и технологий Ульсан (UNIST) под руководством профессора Франклина Биена разработали новую систему беспроводной передачи энергии на основе электрического резонанса (ERWPT). Эта технология позволяет устройствам заряжаться практически в любом месте трехмерного пространства, включая стены, пол и даже воздух.
Новый способ беспроводной зарядки позволит заряжать устройства в кармане

© Ferra.ru

MRWPT, хотя и является пионерским концептом, имеет ограничения, связанные с требованиями к расположению приемника. Новая технология ERWPT использует монопольные свойства электрических зарядов, что дает ей преимущество над методами, основанными на магнитном поле.

Новая технология позволяет передавать мощность до 50 Вт на расстояние до 2 метров с КПД 46%, независимо от расположения устройства. Это значительно превосходит результаты, достигнутые с помощью магнитного резонанса.

Ключевым элементом является улучшенная физическая структура передатчика и приемника, которая позволяет оптимизировать электрический резонанс и эффективно передавать энергию. Новая система также позволяет одновременно заряжать несколько устройств без снижения эффективности.

Новый способ беспроводной зарядки позволит заряжать устройства в кармане

© Advanced Science