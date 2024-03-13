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Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 14:04
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Новый стартап превратит роботов в универсальных специалистов

С помощью ИИ
Стартап Physical Intelligence намерен изменить обстановку в сфере робототехники, создав программное обеспечение, способное придать высокий уровень интеллекта широкому спектру роботов и машин. Основная задача — создать искусственный интеллект, способный управлять любыми роботами для любых задач.
Новый стартап превратит роботов в универсальных специалистов

© Ferra.ru

Компанию основали эксперты по робототехнике и искусственному интеллекту, включая бывшего ученого Google Кароля Хаусмана и профессора Челси Финн из Стэнфордского университета. Physical Intelligence уже привлек $ 70 млн от венчурных инвесторов.

Исследователи утверждают, что наступило время для нового подхода к созданию моделей искусственного интеллекта для роботов, объединив техники создания языковых моделей с методиками управления машинами. Это позволит создать универсальную систему, работающую на многих типах роботов.

Хотя конкретные подробности о том, как стартап собирается преодолеть вызовы в области робототехники, пока не разглашены, его цель — собрать максимальное количество данных о роботах для обучения своих моделей искусственного интеллекта.