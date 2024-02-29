Новый стартап создаст ПО для улучшения систем ИИ

Опубликовано 29 февраля 2024, 23:52
1 мин.
Новый стартап создаст ПО для улучшения систем ИИПри поддержке Microsoft
Компания Synth Labs, сфокусированная на создании программного обеспечения для улучшения выравнивания систем искусственного интеллекта (ИИ) с замыслами их создателей, представила свою деятельность после получения инвестиций от M12, фонда венчурного капитала Microsoft, и First Spark Ventures Эрика Шмидта.
© Ferra.ru
Компания, в центре внимания которой проблема выравнивания, разрабатывает программы, в том числе открытого исходного кода, чтобы обеспечить соответствие действий ИИ намерениям создателей.
Проблема выравнивания представляет собой техническую сложность для ИИ-приложений, таких как чат-боты, построенные на больших языковых моделях. Synth Labs предоставит инструменты для управления и настройки таких моделей, особенно тех, что являются открытыми исходниками. Компания утверждает, что ее подход направлен на прозрачность и сотрудничество.
Synth Labs видит свою задачу в предоставлении возможности бизнесам или частным лицам определять, что означает выравнивание для их ИИ-систем.
Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ПО,