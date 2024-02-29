Новый стартап создаст ПО для улучшения систем ИИ

Компания, в центре внимания которой проблема выравнивания, разрабатывает программы, в том числе открытого исходного кода, чтобы обеспечить соответствие действий ИИ намерениям создателей.

Проблема выравнивания представляет собой техническую сложность для ИИ-приложений, таких как чат-боты, построенные на больших языковых моделях. Synth Labs предоставит инструменты для управления и настройки таких моделей, особенно тех, что являются открытыми исходниками. Компания утверждает, что ее подход направлен на прозрачность и сотрудничество.

Synth Labs видит свою задачу в предоставлении возможности бизнесам или частным лицам определять, что означает выравнивание для их ИИ-систем.