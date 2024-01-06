Новый светофор в Москве начнёт штрафовать нарушителей через распознавание лиц

Начальник управления Госавтоинспекции по Москве Александр Быков сообщил, что для более эффективного функционирования таких светофоров необходимо, чтобы все россияне сдавали биометрию, на основании которой можно будет создавать базы данных для распознавания лиц.

Пока «умные» камеры в светофорах работают в тестовом режиме, но уже могут фиксировать и опознавать пешеходов-нарушителей.

«Для создания и обеспечения эффективного применения автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности необходимо иметь биометрические данные всех граждан. В таком случае предоставление биометрических данных должно стать обязанностью, а не правом граждан», — отметил Быков в статье, которая опубликована в научном журнале «Безопасность дорожного движения».