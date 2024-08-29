Новый телескоп NASA раскроет тайны формирования галактик

Этот телескоп, оснащенный разрешением, сопоставимым с Hubble, но с полем зрения в 200 раз больше, будет способен выявлять крупномасштабные структуры, такие как длинные приливные хвосты и звездные потоки, которые содержат историю слияний галактик. Также, Roman поможет в исследовании темной материи, наблюдая ультра-темные карликовые галактики.

Проект RINGS, если будет реализован, может существенно изменить понимание о формировании галактик и о природе темной материи. Ожидается, что запуск телескопа в 2027 году предоставит новые данные о галактиках и их эволюции, включая Млечный Путь.