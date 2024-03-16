Новый телескоп Нэнси Грейс Роман откроет новые горизонты изучения Галактики

Опубликовано 16 марта 2024, 03:32
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Новый телескоп Нэнси Грейс Роман откроет новые горизонты изучения ГалактикиЗапуск запланирован на 2027 год
Скоро новый космический телескоп Нэнси Грейс Роман (NGR) запустят в космос, чтобы раскрыть тайны далеких сторон Галактики. Телескоп получил имя в честь первого главного астронома НАСА, известного как «мать космического телескопа Хаббла». Он обладает инфракрасной способностью, позволяющей проникать сквозь пыль и наблюдать за объектами в галактике.
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NGR будет иметь высокое разрешение, которое позволит идентифицировать отдельные звезды даже в межзвездных облаках пыли на далеких расстояниях Галактики. Планируется создание обширного каталога звезд, ранее невидимых для нас.
Телескоп также сможет заблокировать звездный свет, что позволит прямо наблюдать экзопланеты и проводить другие инфракрасные наблюдения. Запуск NGRt запланирован на 2027 год, и он предвещает новые научные открытия и первые наблюдения за объектами на дальней стороне Галактики.