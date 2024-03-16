Новый телескоп Нэнси Грейс Роман откроет новые горизонты изучения Галактики

NGR будет иметь высокое разрешение, которое позволит идентифицировать отдельные звезды даже в межзвездных облаках пыли на далеких расстояниях Галактики. Планируется создание обширного каталога звезд, ранее невидимых для нас.

Телескоп также сможет заблокировать звездный свет, что позволит прямо наблюдать экзопланеты и проводить другие инфракрасные наблюдения. Запуск NGRt запланирован на 2027 год, и он предвещает новые научные открытия и первые наблюдения за объектами на дальней стороне Галактики.