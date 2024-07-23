Новый тест на липиды улучшает оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний

Традиционные методы оценки риска, такие как известная Фремингемская шкала оценки риска, полагаются на показатели «хорошего» и «плохого» холестерина. Однако эти методы имеют ограничения, особенно при оценке людей с промежуточным риском, когда болезнь часто протекает бессимптомно и диагностируется поздно.

Разработанный учеными липидемический риск-оценщик улучшает диагностику, выявляя людей, которые могут нуждаться в более точных профилактических мерах или неинвазивном исследовании, например, кальцификации коронарных артерий.