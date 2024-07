Новый тест на липиды улучшает оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний

У людей с промежуточным риском

Учёные из Института сердца и диабета Бейкера и Университета Ла Тробе разработали тест для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, основанный на липидах крови. Этот метод, описанный в журнале Journal of the American College of Cardiology, обещает точнее определять людей с промежуточным уровнем риска, которые могут потребовать интенсивного профилактического лечения или изменения образа жизни.