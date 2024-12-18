Новый тест поможет выявить отторжение сердца после трансплантации

В ходе исследования было проанализировано 94 пациента, включая детей, с использованием нового метода (цифровая капельная ПЦР). Результаты показали, что уровень ДНК донора в крови пациента обычно очень низкий, но резко повышается в случае отторжения. Это дает возможность точно исключить или подтвердить отторжение с помощью простого анализа крови.

На данный момент стандартной практикой является регулярный забор биопсий (образцов ткани) из пересаженного сердца. Это достаточно болезненная процедура, которая сопровождается риском для пациента, особенно для детей, которым приходится проводить биопсии под общей анестезией. При этом такой метод диагностики является дорогим и требует частых поездок в специализированные клиники.

Новый анализ крови является значительно более дешевым и удобным. Пациенты смогут сдавать кровь в своем медицинском центре, а образцы будут отправляться по почте для дальнейшего анализа.