Новый тип клеток ускорит заживление ран и восстановление тканей

Доктор Санури Лиянге, член исследовательской группы, отметил, что EndoMac-предшественники активируются при травмах или плохом кровообращении, быстро расширяясь для помощи в заживлении. Их существование было теоретически предполагаемо более ста лет, но обнаружить их удалось только в наружной оболочке аорты у взрослых мышей.

Исследования показывают, что эти клетки могут быть использованы для улучшения заживления при диабете, где организм сталкивается с проблемами восстановления. Уникальность EndoMac в том, что они не выражают типичные маркеры «себя», что делает их идеальными кандидатами для трансплантации стволовых клеток.