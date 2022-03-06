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Новый тип мошеннических звонков на март 2022: будьте осторожны!Предлагают работу, за которую должен заплатить кандидат
Телефонные мошенники начали применять новую тактику: они предлагают удалённую работу на дому. Как правило, требования простые: перепечатывать текст с отсканированных рукописных документов, черновиков, заполнять документацию. Кандидату обещают высокую зарплату и даже большие деньги в будущем на фоне практического полного отсутствия квалификационных требований.
Причём «работодатель» просит заплатить ему за возможность пользователю работать, якобы для гарантий сотрудничества. Кроме того, что доверчивые люди могут попасться на такие уловки, так ещё и мошенники убеждают в своей «правдивости» выходом на видеосвязь и дают предварительные для сотрудничества инструкции. Результат — кредиты и финансовые проблемы у обманутого человека.
Поэтому эксперты советуют сразу же класть трубку или прекращать беседу о работе, если её предлагают, не требуя каких-либо специальных навыков, обещая простоту и доступность работы, но при этом просят заплатить некий взнос. Это мошенники.
Источник: Известия