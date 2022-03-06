Новый тип мошеннических звонков на март 2022: будьте осторожны!

Причём «работодатель» просит заплатить ему за возможность пользователю работать, якобы для гарантий сотрудничества. Кроме того, что доверчивые люди могут попасться на такие уловки, так ещё и мошенники убеждают в своей «правдивости» выходом на видеосвязь и дают предварительные для сотрудничества инструкции. Результат — кредиты и финансовые проблемы у обманутого человека.

Поэтому эксперты советуют сразу же класть трубку или прекращать беседу о работе, если её предлагают, не требуя каких-либо специальных навыков, обещая простоту и доступность работы, но при этом просят заплатить некий взнос. Это мошенники.