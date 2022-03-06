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Новый тип мошеннических звонков на март 2022: будьте осторожны!

Предлагают работу, за которую должен заплатить кандидат
Телефонные мошенники начали применять новую тактику: они предлагают удалённую работу на дому. Как правило, требования простые: перепечатывать текст с отсканированных рукописных документов, черновиков, заполнять документацию. Кандидату обещают высокую зарплату и даже большие деньги в будущем на фоне практического полного отсутствия квалификационных требований.
Новый тип мошеннических звонков на март 2022: будьте осторожны!

Причём «работодатель» просит заплатить ему за возможность пользователю работать, якобы для гарантий сотрудничества. Кроме того, что доверчивые люди могут попасться на такие уловки, так ещё и мошенники убеждают в своей «правдивости» выходом на видеосвязь и дают предварительные для сотрудничества инструкции. Результат — кредиты и финансовые проблемы у обманутого человека.

Поэтому эксперты советуют сразу же класть трубку или прекращать беседу о работе, если её предлагают, не требуя каких-либо специальных навыков, обещая простоту и доступность работы, но при этом просят заплатить некий взнос. Это мошенники.

Источник: Известия
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