Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2025, 23:13
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Новый тип памяти на основе спинтроники приблизил нейроморфные чипы

Разработан элемент, имитирующий работу синапсов мозга
Ученые Национального тайваньского университета создали новый тип спинтронного устройства, которое имитирует работу синапсов мозга. Это открытие приближает создание более энергоэффективных и точных систем искусственного интеллекта (ИИ).
Новый тип памяти на основе спинтроники приблизил нейроморфные чипы

© Ferra.ru

В исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, были предложены три новаторских дизайна памяти, управляемых исключительно электрическим током, без использования внешнего магнитного поля. Одним из таких устройств стал элемент с «наклонной анизотропией», который обеспечивал 11 стабильных состояний памяти и отличался высокой стабильностью переключения.

В отличие от традиционных устройств памяти, которые часто зависят от нестабильных физических процессов, новое устройство показало отличную надежность с колебаниями всего 2% между циклами. Это делает его идеальным для моделирования того, как синапсы в мозге укрепляют или ослабляют связи с течением времени — ключевая особенность для машинного обучения.

Ученые также продемонстрировали, как это устройство можно использовать в реальных нейронных сетях. Они применили его состояния памяти в модели сверточной нейронной сети для классификации изображений и достигли точности 81,51%, что почти совпало с результатами оригинальной модели без сжатия.

Новый тип памяти на основе спинтроники приблизил нейроморфные чипы

© National Taiwan University

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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