Новый тренд? Ещё одно российское министерство запретило пользоваться iPhone в рабочих целях

Это уже не первый случай такого запрета в российских министерствах и организациях. Такие ограничения уже вступили в силу в Ростехе, Минфине, Минэнерго, Кремле, Минпромторге, Минцифры и госкорпорации Ростех.

Решение было принято в рамках реализации Доктрины информационной безопасности страны и направлено на обеспечение защиты и контроля за оборотом служебной информации.

В рамках свежих запретов сотрудники должны будут использовать кнопочные телефоны, смартфоны с ОС «Аврора» или на базе Android вместо продукции Apple.

Подобная осторожность вызвана обвинениями ФСБ в сторону Apple — компанию подозревают в сотрудничестве с американскими спецслужбами, что, по мнению отечественных спецслужб, представляет риск для информационной безопасности России.