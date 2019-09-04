Новый USB в восемь раз быстрее предшественника

Организация USB Implementers Forum (USB-IF), поддерживающая стандарт USB, опубликовала спецификации нового протокола USB4.

Новый интерфейс способен поддерживать скорости передачи данных до 40 Гбит/с. Это в восемь раз быстрее, чем у оригинального USB 3, и вдвое быстрее по сравнению с последней версией USB.

USB4 полностью совместим с Thunderbolt 3, который представляет собой проприетарную реализацию USB 3 от компании Intel. Начиная с USB4, Intel решила разрешить использовать спецификации Thunderbolt 3. Проще говоря, совместимость устройств и кабелей станет ещё выше.

USB4 позволяет использовать один кабель для разных целей — питания, передачи данных и видеосигнала. Он не потребует новых разъёмов и коннекторов. Разъёмы USB Type-C всё ещё останутся в деле.

На рынок USB4 выйдет, вероятнее всего, на следующий год.