Новый «Веном» и прочие фильмы Sony будут выходить эксклюзивно на Netflix после кинотеатров

Как выяснилось, представители компаний Netflix и Sony Pictures Entertainment уже подписали эксклюзивное соглашение о лицензировании кинокартин Sony. Так, начиная с 2022 года премьеры Sony, после завершения показа в кинотеатрах, можно будет посмотреть лишь в сервисе Netflix. Под данное соглашение попадает фильм по игре Uncharted, а также новая часть фильма “Человек-паук: Через вселенные”.

Отмечается также, что этой сделке подчиняются все фильмы Sony, которые компания выпускает именно для “потоковой передачи или для которых позже решит предоставить лицензию на потоковую передачу”. Издание New York Times отметило, что Sony пообещала снимать для Netflix как минимум две картины для прямой трансляции. Компании договорились сотрудничать пять лет.