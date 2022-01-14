Новый вид лягушки назвали в честь экоактивистки Греты Тунберг

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Новый вид лягушки назвали в честь экоактивистки Греты ТунбергТо ли из уважения, то ли в виде издёвки
Некоторое время назад в панамских джунглях был обнаружен новый вид дождевой лягушки. По итогу право дать ей имя было разыграно на аукционе.
Организацией процесса занималась природоохранная организация Rainforest Trust. Она выставила лот, в рамках которого победителю предлагалось выбрать название для нового вида. По итогу участник, предложивший наибольшую сумму, решил назвать амфибию Pristimantis gretathunbergae в честь известной экоактивистки.
На момент публикации материала, сама Грета Тунберг никак не отреагировала на случившееся.
Напомним, что миниатюрная ярко окрашенная лягушка была обнаружена в ходе экспедиции на гору Чуканти в Панаме. По словам специалистов, глава живого существа уникальны для дождевых лягушек Центральной Америки. Необычная среда обитания новой лягушки находится под угрозой. Причина достаточно банальна для региона — быстрая вырубка лесов.
Источник: Daily Mail