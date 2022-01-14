Новый вид лягушки назвали в честь экоактивистки Греты Тунберг

То ли из уважения, то ли в виде издёвки

Некоторое время назад в панамских джунглях был обнаружен новый вид дождевой лягушки. По итогу право дать ей имя было разыграно на аукционе.