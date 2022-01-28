Новый вид морских червей назвали в честь врага Годзиллы

По словам Терезы Агуадо и ее соавторов, ранее было известно только о двух видах этих редких ветвистых червей.

Предыдущий вид был обнаружен в 2012 году в Австралии. Он имел беспорядочно ветвящееся асимметричное тело и жил внутри лабиринтных каналов морских губок. Размножается он бесполым путем с помощью шизогамии, заявили исследователи. Черви формируют задние сегменты с почками (или гаметами), которые могут развивать такие признаки, как глаза и органы чувств, а в последующем отделяться от головы.

Новый же вид был обнаружен в точке Шукунеги на острове Садо в Японии, он также обитает в губках. Японская команда отправила изображения червей Агуадо, которая и организовала экспедицию в 2019 году на остров для сбора образцов и более детального изучения червей.

Авторы предполагают, что оба вида могли унаследовать характерное длинное асимметричное тело от своего последнего общего предка, который приспособился выживать внутри разветвленных каналов губки. “Разветвленные тела этих существ могут отражать сложный лабиринт системы каналов губки, а способность производить новые полностью развитые сегменты позволяет червю исследовать эти каналы”, - пишут авторы.