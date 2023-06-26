Новый вид мошенничества в российском интернете: работа на магазины косметики

В последнее время мошенники активно предлагают россиянам работу в известных торговых сетях косметики и парфюмерии. Они обманывают людей, заставляя выполнять задания на мошеннических сайтах и вносить деньги на свои аккаунты, чтобы продолжить «работать». Но затем мошенники не позволяют вывести эти деньги обратно. Об этом предупредил эксперт компании f. A. С. С. T. , который отметил, что это распространённая схема мошенничества в интернете.

Мошенники обманывают потенциальных жертв, предлагая им ответить на несколько вопросов и выполнить несколько тестовых заданий. В качестве примера задания новичку предлагается поставить лайк и отправить скриншот. В обмен на это обещают выплату в 500 рублей. Распространение подобных предложений замечено в мессенджерах telegram и whatsapp, где людям предлагается зарабатывать от 800 до 8, 5 тыс. Рублей в день, ставя лайки на новые товары косметики.

Эксперты предупреждают о таких мошеннических схемах в интернете и рекомендуют проверять информацию о вакансиях на официальных сайтах соответствующих брендов. Это поможет избежать попадания в ловушку мошенников и защитить себя от финансовых потерь.