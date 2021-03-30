Новый вид паука получил своё название в честь персонажа мультика Pixar

Отметим, что пауки-павлины известным своими сложными танцами во время брачного периода. Так, например, самцы поднимают одну ногу, производя периодические взмахи. А в момент, когда к ним приближается самка, они подключают к действию и вторую ногу, вместе с тем повышая активность действий.