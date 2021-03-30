Наука и технологии
Сегодня в 10:05
Новый вид паука получил своё название в честь персонажа мультика Pixar
И всё из-за своего характерного внешнего вида
Австралийский учёный Джозеф Шуберт открыл новый вид паука-павлина рода Maratus. В итоге, в качестве вдохновения при поиске названия для него, он обратился к работам студии Pixar. Именно так новый вид паука получил свое название в честь рыбки-клоуна Немо из мультфильма «В поисках Немо».
Не так уж и сложно понять, что сподвигло учёного дать такое название пауку. Как пишет Daily Mail, членистоногий имеет оранжевую окраску с белыми полосами, которые сильно напоминают главного героя мультика Pixar.
Отметим, что пауки-павлины известным своими сложными танцами во время брачного периода. Так, например, самцы поднимают одну ногу, производя периодические взмахи. А в момент, когда к ним приближается самка, они подключают к действию и вторую ногу, вместе с тем повышая активность действий.