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Новый вид жуков получил имя в честь певицы Леди Гаги

И все из-за их “чокнутого чувства стиля”
Аспирант Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне Брендан Моррис опубликовал сообщение о том, что открытый им новый вид жуков получил имя в честь певицы Леди Гаги.

По словам ученого, такой выбор имени был сделан в связи с тем, что они выделяются на фоне других жуков “безумными рогами и чокнутым чувством стиля”. Также он отметил, что не может перестать восхищаться горбатками за их историю в 40 млн лет и разнообразие форм.

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Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда ученые называют недавно открытых существ в честь знаменитостей. Так, еще в 2018 году российские ученые дали имя новому виду жуков в честь Егора Летова — лидера группы “Гражданская оборона”.