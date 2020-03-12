Наука и технологии
Сегодня 10:20
Новый вид жуков получил имя в честь певицы Леди Гаги
И все из-за их “чокнутого чувства стиля”
Аспирант Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне Брендан Моррис опубликовал сообщение о том, что открытый им новый вид жуков получил имя в честь певицы Леди Гаги.
По словам ученого, такой выбор имени был сделан в связи с тем, что они выделяются на фоне других жуков “безумными рогами и чокнутым чувством стиля”. Также он отметил, что не может перестать восхищаться горбатками за их историю в 40 млн лет и разнообразие форм.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда ученые называют недавно открытых существ в честь знаменитостей. Так, еще в 2018 году российские ученые дали имя новому виду жуков в честь Егора Летова — лидера группы “Гражданская оборона”.