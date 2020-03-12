Новый вид жуков получил имя в честь певицы Леди Гаги

По словам ученого, такой выбор имени был сделан в связи с тем, что они выделяются на фоне других жуков “безумными рогами и чокнутым чувством стиля”. Также он отметил, что не может перестать восхищаться горбатками за их историю в 40 млн лет и разнообразие форм.