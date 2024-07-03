Новый вирус атакует пользователей Samsung, Xiaomi и Huawei в России

Мощный Android-вирус Rafel стал серьёзной угрозой для пользователей в России, особенно для тех, у кого устройства Samsung, Xiaomi, Vivo или Huawei.

Областной комитет информационных технологий предупредил о распространении вируса-трояна Rafel, который активно используют киберпреступные группировки. Цель этого вируса заключается в том, чтобы взламывать устройства на базе Android и получать доступ к личной информации пользователей. Это позволяет преступникам дистанционно управлять и контролировать ваш телефон.

Важно обновлять операционную систему до последних версий, чтобы минимизировать риск заражения. Вирус Rafel маскируется под популярные приложения, такие как WhatsApp, а также под различные платформы электронной коммерции, антивирусные программы и службы поддержки. При установке вредоносная программа запрашивает все необходимые разрешения и начинает работать в фоновом режиме сразу после активации.