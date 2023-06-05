Согласно данным Центров контроля и профилактики заболеваний, количество случаев заражения этим вирусом резко возросло в различных регионах страны, особенно в медицинских учреждениях и детских больницах.

Сам вирус был открыт ещё в 2001 году. Он относится к семейству парагрипповых и способен вызывать респираторные заболевания у людей всех возрастов, особенно у младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Передаётся он через контакт с зараженными людьми, капли при кашле и чихании, а также физический контакт с заражёнными поверхностями.

Недавние исследования показали, что дети до 5 лет являются основной группой риска для заражения гуманным парагрипп-вирусом. Только в 2018 году он заразил более 14 млн детей младше 5 лет, приведя к госпитализации более 600 тыс и гибели более 16 тыс детей.

Особенно пугает тот факт, что на данный момент не существует специфической антивирусной терапии или вакцины для предотвращения заражения гуманным парагрипп вирусом.

Однако можно принять меры предосторожности, такие как регулярное мытьё рук, избегание контакта с больными людьми и избегание прикосновения к глазам, носу и рту непомытыми руками.