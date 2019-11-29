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Новый вирус на Android тайком переводит деньги мошенникам
Однако встречается он редко
Издание РБК, ссылаясь на доклад, подготовленный компанией Group-IB, сообщили об обнаружении новой опасной уязвимости в Android. Так, вирус в операционной системе способен самостоятельно переводить деньги через мобильные приложения банков на счета мошенников.
Новый троян был также подтвержден двумя российскими банками, среди которых “Почта Банк”, а также Московский кредитный банк. По словам представителей банков, данный вирус используется очень редко, отметив, что у сотрудников есть возможность отслеживать заражение телефонов клиентов, которые столкнулись с вирусом для своевременного оповещения клиентов при подозрении на осуществление сомнительных операций.
Известно, что с июля прошлого года по июнь текущего благодаря вирусам Android злоумышленниками было украдено порядка 110 млн рублей. По словам экспертов, данный показатель упал на 43% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.