Новый вирус на Android тайком переводит деньги мошенникам

Новый троян был также подтвержден двумя российскими банками, среди которых “Почта Банк”, а также Московский кредитный банк. По словам представителей банков, данный вирус используется очень редко, отметив, что у сотрудников есть возможность отслеживать заражение телефонов клиентов, которые столкнулись с вирусом для своевременного оповещения клиентов при подозрении на осуществление сомнительных операций.

Известно, что с июля прошлого года по июнь текущего благодаря вирусам Android злоумышленниками было украдено порядка 110 млн рублей. По словам экспертов, данный показатель упал на 43% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.