Новый вирус научился маскироваться под Центр обновлений Windows

Новый вирус научился маскироваться под Центр обновлений WindowsИ это пугает
Наши коллеги из ITHome сообщили о появлении второй версии вредоносной программы-вымогателя под названием Big Head.
Она крайне умело маскируется под Центр обновления Windows. При этом данный вирус шифрует файлы на компьютере и требует выкуп за их разблокировку.
Первая версия программы пытается выдать себя за процесс установки критических обновлений операционной системы Windows. В то время, как пользователь думает, что происходит нормальное обновление, вредоносное ПО активно шифрует файлы на компьютере. Этот процесс занимает около 30 секунд.
Теперь эксперты компании Trend Micro предупреждают о появлении второй версии Big Head. Кроме шифрования файлов, она также удаляет резервные копии из службы теневого копирования VSS, делая восстановление данных невозможным.
Подробная информация о вымогателе Big Head доступна на страницах интернет-ресурсов компаний Trend Micro и Fortinet.
Отметим, что в свете данных открытий, очень важно оставаться бдительными и принимать меры безопасности для защиты своих данных от новых угроз в Сети.