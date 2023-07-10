Новый вирус научился маскироваться под Центр обновлений Windows

Она крайне умело маскируется под Центр обновления Windows. При этом данный вирус шифрует файлы на компьютере и требует выкуп за их разблокировку.

Первая версия программы пытается выдать себя за процесс установки критических обновлений операционной системы Windows. В то время, как пользователь думает, что происходит нормальное обновление, вредоносное ПО активно шифрует файлы на компьютере. Этот процесс занимает около 30 секунд.

Теперь эксперты компании Trend Micro предупреждают о появлении второй версии Big Head. Кроме шифрования файлов, она также удаляет резервные копии из службы теневого копирования VSS, делая восстановление данных невозможным.

Подробная информация о вымогателе Big Head доступна на страницах интернет-ресурсов компаний Trend Micro и Fortinet.

Отметим, что в свете данных открытий, очень важно оставаться бдительными и принимать меры безопасности для защиты своих данных от новых угроз в Сети.