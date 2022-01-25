Новый вирус остаётся в компьютере даже после замены жёстких дисков и SSD

Выявили MoonBounce специалисты «Лаборатории Касперского». Более того, они уже успели подготовить отчёт о кампаниях, в которых зловред фигурирует.

Стоит отметить, что в случае, если злоумышленник поместит «UEFI-буткит» в прошивку, то вирус будет полностью защищён от антивирусов, работающих на уровне операционной системы. Более того, от него не сможет защитить замена накопителя, т.к. весь код хранится в памяти материнской платы.

Эксперты считают, что оператором вируса является китайская кибергруппировка APT41 (Winnti). Она уже попадалась на глаза специалистов ранее — по последним даннам, группа действует как минимум на протяжении последних 10 лет.