Новый вычислительный метод поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера

Исследования, опубликованные в журнале Cell Genomics, могут ускорить диагностику и лечение болезни Альцгеймера. Ученые утверждают, что существующие методы диагностики слишком сложны и дорогостоящи, а препараты, направленные на борьбу с амилоидными бляшками, лишь замедляют развитие болезни, но не останавливают её.

Для исследования был использован набор данных UK Biobank, а также геномные исследования с участием более полумиллиона человек. Ученые выявили семь ключевых белков, связанных с риском БА, среди которых TREM2, PILRB и другие. Некоторые из этих белков уже являются мишенями для препаратов, одобренных FDA, что открывает новые возможности для их повторного использования в лечении Альцгеймера.

Новый вычислительный метод MR-SPI позволяет более точно выявлять связи между генетическими изменениями и заболеваниями, не требуя большого числа генетических инструментов. В комбинации с AlphaFold3, инструментом для предсказания 3D-структур белков, MR-SPI открывает новые перспективы в области разработки лекарств и прогнозирования молекулярных изменений.