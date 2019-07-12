Новый закон приведет к запрету Visa и MasterCard в России

Депутаты назначили на 23 июля рассмотрение поправок к закону “О национальной платежной системе”, которые будут обязывать операторов следить за тем, чтобы в России платежи работали без перебоев. Если смотреть в корень, то выходит, что поправки запретят российским представительствам международных платежных систем останавливать проведение каких-либо расчетов по картам банков, в том числе и тех, что попали под международные санкции. Из этого следует, что платежным системам придется отказаться от выполнения своих обязательств в лице исполнения европейских и американских санкций. Так как ни одна из крупных платежных систем не сможет пойти на такой шаг, вероятнее всего, в случае принятия новых поправок, из России уйдут такие крупные игроки как Visa, MasterCard, China Union Pay и другие. Это, в свою очередь, приведет к тому, что россияне потеряют возможность расплачиваться отечественными картами в зарубежных магазинах, в том числе и в интернете.

Эксперты утверждают, что для международных платежных систем запрет на исполнение санкций по своей сути невыполним. Но, несмотря на это, депутаты Госдумы и Центробанк настаивают на скорейшем принятии поправок.